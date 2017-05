Reviewcommissie hakt knoop door en geeft ons (deels gelijk): deze speler moet brommen

door Aernout Van Lindt

Reviewcommissie roept maar 1 speler op

De Reviewcommissie kwam vandaag samen om speeldag 7 in de play-offs van de Jupiler Pro League onder de loep te nemen. We waren benieuwd wie ze gaan oproepen, maar wij zagen alvast een aantal fases die onderzocht kunnen worden. En de Reviewcommissie volgt ons daar deels in.

Elke week gaan we op zoek naar fases die door de Reviewcommissie kunnen worden bekeken. Die vergelijken we dan steeds met wat de Reviewcommissie uit zijn hoed tovert. Uiteindelijk kozen ze ervoor om enkele Joachim op te roepen. Ook onder meer de fase met Deom werd bekeken, maar te licht bevonden door de commissie. De Reviewcommissie beslist om speler Aurélien Joachim (K. Lierse SK) te laten vervolgen n.a.v. de wedstrijd tegen R. Union St-Gilloise. — Thibault De Gendt (@thibaultdegendt) 8 mei 2017 Hier onze mening over wie allemaal mocht worden opgeroepen: Aurelien Joachim Joachim ging in Lierse - Union tegenover Rajsel vol op de enkels. Donkerrood was dat, al kreeg hij niet eens een kaart van de ref op het Lisp. Een zekerheidje? Jérôme Deom Deom pakte in STVV - Standard ook uit met een waanzinnige tackle aan het adres van De Sart. Veel te laat en veel te onbesuisd. Ook hij een zekerheidje voor de Reviewcommissie? Zinho Gano & co Ook Achter de Kazerne werd er weer flink gebikkeld. Cobbaut met een halve armslag tegen Gano? Een paar fikse overtredingen en Gano zelf die ook doorging op eerst Vitas en dan Coosemans? Er zal heel wat te bekijken zijn, maar we verwachten niemand voor de Reviewcommissie.