Romelu Lukaku is gespeculeer over zijn toekomst spuugzat: "Please stay out of my business!"

door Redactie



Waar trekt Romelu Lukaku in het tussenseizoen naartoe? Dat is een vraag waar we tijdens de zomer een antwoord op zullen krijgen. Tot het zover is, heeft de Rode Duivel het gehad met alle speculaties.