Stuivenberg en Buffel zijn het roerend eens

"Onze eerste helft was zeer goed, met veel pressing. We hadden kansen om meer te scoren, maar Eupen heeft een goede doelman. We begonnen goed aan de tweede helft, maar die goal viel niet. Eupen kon de aansluitingstreffer scoren en wij pakten nog een rode kaart en zo werd het toch nog spannend", vertelt Thomas Buffel.

Coach Stuivenberg deelde de mening van zijn aanvoerder. "We hebben een uur lang goed gevoetbald. De eerste helft vond ik uitstekend: geen kansen voor de tegenpartij en we hadden echt controle en scoorden mooie goals. We kunnen onszelf verwijten dat we niet meer hebben gescoord op dat moment."

"We verloren de controle omdat het veld te groot werd en we te veel balverlies leden. Eupen kan ook goed voetballen en op het moment dat het 2-1 werd, werd het toch nog penibel voor ons. Mathew Ryan hield ons nog op één poging recht. Het is een geweldig resultaat dat we 6 keer wonnen en 1 keer gelijkspeelden."

Thomas Buffel ziet voordelen in de snelle groepswinst. "Het was een heel lang seizoen voor ons. Dan is het leuk als je al snel zeker bent van die groepswinst. Nu kunnen we een beetje recupereren. De coach heeft de mogelijkheid om spelers wat rust te gunnen in aanloop naar de finale."