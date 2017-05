Dag op dag negen jaar geleden overleed FranÃ§ois Sterchele: immer goedlachs, een volksjongen en een geweldige neus voor goals

Sterchele was op dat moment amper 26 en aan een heuse opmars bezig in het Belgische voetbal. De goalgetter groeide in geen tijd van de amateurreeksen door naar OH Leuven, Sporting Charleroi, Germinal Beerschot en uiteindelijk Club Brugge.

Ook bij blauw-zwart ontpopte Sterchele zich in geen tijd tot sleutelfiguur. De aanvaller maakte in zijn eerste seizoen bij de Bruggelingen elf competitiegoals en werd ook Rode Duivel, tot op 8 mei 2008 het noodlot toesloeg.

Minuut 23

De immer goedlachse Sterchele was overal waar hij kwam graag gezien. Ook nu wordt hij bij zijn ex-clubs nog wekelijks geëerd met applaus in minuut 23. Vandaag staat de redactie van Voetbalkrant.com even stil bij het jammerlijke verlies van deze aimabele volksjongen.