Wat een stats: Genk is tÃ© goed voor play-off 2

"Racing Genk is buiten categorie in play-off 2", vertelde Stijn De Smet ons eerder. Hij heeft overschot van gelijk. De trein van Albert Stuivenberg raasde door PO 2 en moest enkel eventjes vertragen op het veld van Eupen (1-1).

19 op 21

Genk verloor geen enkele keer, speelde gelijk op Eupen en legde verder een foutloos parcours af. Na 7 matchen geeft dat een indrukwekkende 19 op 21.

2,85

Hoewel geen enkele Genkie in de top 5 van de Gouden Stier prijkt, vinden de Limburgers toch wel heel vlotjes de weg naar doel. In 7 wedstrijden scoorden de jongens van Stuivenberg liefst 20 keer, ofwel gemiddeld 2,85 doelpunten per match.

0,28

Mathew Ryan moest zich slechts 2 keer omdraaien in PO 2 tot dusver, uitgerekend 2 keer tegen Eupen. Gemiddeld betekent dit 0,28 tegendoelpunten per match.

Wat als...?

"Wat als we in play-off 1 waren geraakt? We zullen het nooit weten", aldus Siebe Schrijvers. Wij durven toch stellen dat KRC Genk er zeker niet zou hebben misstaan.