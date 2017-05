Tielemans weet wie de grootste tegenstander wordt: "Hij heeft toegeslagen"

Anderlecht won, maar of het leuk was om naar te kijken, betwijfelen we. "We wilden het nochtans goed doen, maar één keer we op het veld stonden, sloeg de stress toe", gaf Youri Tielemans toe. "De supporters hadden ook stress, gezien ze zich begonnen te enerveren. En wij ook... Dat voelde je op het veld."

Au milieu du terrain, Youri Tielemans n'a pas connu que des bons moments contre Zulte-Waregem

Zulte Waregem deed wel wat het moest, maar bleef puntenloos achter. "Essevee speelde bevrijd, zonder stress, het is anders voor hen en ze hebben ons zo in de problemen gebracht. Wij wisten dat Gent punten verloren had en dat Brugge won. Maar we hebben gewonnen en dat is het belangrijkste."