Revanchegevoelens groot bij paars-wit: "We zijn het niet vergeten!"

Club Brugge won een jaar geleden de titelmatch met 4-0, maar daarmee werd het verschil op het veld zelfs niet correct weergegeven. Van die kern blijven nog maar een paar jongens over, waaronder Tielemans. En die is nu klaar om dat appeltje te schillen, al besefte hij ook dat het veel beter zal moeten dan zondagavond tegen Essevee.

"Die match zal serieus leven in de groep deze week", aldus Tielemans. "Ik ben vorig seizoen absoluut nog niet vergeten. Dat is ook moeilijk te vergeten", zei hij. "We werden toen afgetroefd, niet normaal. Ja, revanche zit zeker in mijn hoofd. Tijdens de match moeten we dat echter vergeten. We moeten geconcentreerd zijn, niet gefrustreerd."