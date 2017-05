Vanderhaeghe in de wolken: "Nu hebben we alles in eigen handen"

"Winnen is altijd leuk", lacht Yves Vanderhaeghe na de spannende 4-3-overwinning van KV Oostende tegen KAA Gent. "Het was een spektakelrijke wedstrijd met veel doelpunten, maar uiteindelijk zijn wij de verdiende winnaar."

De coach van de Kustboys wil zijn spelers dan ook in de bloemetjes zetten. "Elke trainer zou in de wolken zijn als zijn ploeg zo'n veerkracht heeft getoond. We keren twee keer een achterstand om én scoorden vier doelpunten tegen Gent. Dat zegt toch iets."

KV Oostende staat zo op een vierde plaats. Niet alleen is het Europees ticket opnieuw in zicht, maar ook stek drie is niet langer een onrealistische droom.

"We hebben het nu zelf in handen", besluit Vanderhaeghe. "De prijzen worden pas aan de meet uitgedeeld, hé. Of er nu extra druk is? Nee, helemaal niet. Die is er altijd in play-off 1."