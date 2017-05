Ligt de toekomst van Mathew Ryan bij deze opvallende en heel speciale promovendus?

Beck gaf bij SBS, een Australische zender, toe dat onder andere Brighton & Hove, de promovendus naar de Premier League, Ryan op zijn verlanglijstje staan heeft. B&H heeft een pokermiljardair als voorzitter en wordt door vele Engelse journalisten met plezier in de Premier League verwelkomt. Maar er zijn nog geïnteresseerde ploegen. "Er wordt nog niet gesproken, we willen eerst weten wat Valencia (waar Ryan nog onder contract ligt) wil doen", aldus Beck.

Ryan zat bij Valencia meer in de tribune dan wat anders en wil volgend seizoen heel het jaar spelen. "Hij wil slagen in de Primera Division, maar als dat niet lukt, zullen we bekijken welke competitie het beste is voor hem", zei Beck nog. Geert De Vlieger liet vorige week zelfs een balonnetje op over een terugkeer naar Brugge...