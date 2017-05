KV Mechelen vist achter het net, jonge Belgische verdediger trekt naar Eredivisie

Dario had verschillende opties. De centrale verdediger met de heel sterke traptechniek had opties in België en Nederland. Vanop eigen bodem was KV Mechelen het meest concreet, maar Dario besliste zelf dat hij graag in Nederland wou blijven.

Onze 21-jarige landgenoot speelde de voorbije twee jaar voor FC Eindhoven waar hij als verdediger vlot de weg naar doel vond en ook nog heel wat assists uitdeelde. Hij tekende een contract voor drie jaar bij Heracles.