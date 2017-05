Deze man moet 'Ons Oranje' uit het slop trekken... En hij krijgt een icoon als assistent

Nederland is op achtervolgen aangewezen op Frankrijk, Zweden en Bulgarije. Nederland wil echter alsnog naar het WK in Rusland en rekent daarvoor op Advocaat. "We wilden iemand die de groepsdiscipline aantrok en voor spelvreugde kon zorgen. Dan maak je lijstjes en kom je bij kandidaten uit. Er zijn kandidaten die niet kunnen of niet willen en anderzijds kandidaten die wél willen en kunnen", aldus Hans van Breukelen, technisch directeur van de KNVB.

"Zo zijn we uitgekomen bij drie mensen: Henk ten Cate, Huub Stevens en Dick Advocaat. En dan heeft elke bondscoach ook nog een goeie assistent nodig, want ik denk in duo's die complementair moeten zijn. Zo ben ik uiteindelijk uitgekomen bij de duo's Advoaat-Ruud Gullit en Ten Cate-Fred Rutten."

Gaan of niet gaan, lot Advocaat hangt ervan af

"Tijdens de gesprekken is Rutten afgehaakt. Daardoor is het duo Advocaat-Gullit overgebleven. Daar ben ik heel blij mee. Ze hebben ieder hun verdiensten. Ik geloof er heilig in dat deze twee mensen met het team het uiterste zullen doen om toch nog het WK te halen."

"Als Nederland zich niet plaatst voor het WK, dan zullen Advocaat en Gullit ermee ophouden. Als we wél gaan, dan gaan ze alvast door tot en met dat WK."