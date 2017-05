Frank Boeckx lijkt sprekend op een Rode Duivel: "Je bent niet de eerste die dat zegt, vorige week liep ik rond in de Lidl in Gent en..."

Boeckx is op z'n 33ste goed op weg om met Anderlecht kampioen te spelen. Een stek bij de nationale ploeg ambiëren is misschien een brug te ver, maar lijken op een Rode Duivel doet hij zeker.

Zonder eieren

"Op wie ik lijk? Bedoel je Eden Hazard? Je bent niet de eerste die dat zegt", haalt Boeckx aan in Fan. "Vorige week liep ik rond in de Lidl in Gent. Komt er een madammeke op me af en dan moet jij eens raden wat ze vroeg..."

De dame vroeg uiteraard of Boeckx Eden Hazard was. "Wat ik heb gezegd? Ja, en dat ik zonder eieren zat." (lacht)