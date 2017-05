Gewezen assistent Ferguson hard voor Lukaku: "Bij Manchester United heb je meer nodig om te slagen"

"Bij Everton valt dat niet op, maar als je op het allerhoogste niveau aan de slag gaat, moet het perfect zijn" - René Meulensteen Deel deze quote:

“Aan de bal moet Lukaku beter worden en ook in de snelle combinaties met ploegmaats is er ruimte voor verbetering. Op dat gebied komt hij voorlopig nog te kort, maar dat is iets wat bij een club als Everton niet opvalt.”

“Als je echter op het allerhoogste niveau aan de slag gaat, moet je finesse aan de bal in de zone van de waarheid perfect zijn. Ja, hij zou Manchester United kracht en gestalte bijbrengen. Maar als je kijkt naar de spitsen die door de jaren heen voor United speelden, past hij dan in dezelfde lijn? Ik denk het niet”, besluit Meulensteen.

Kritiek op Fellaini

In een recent verleden uitte Meulensteen ook al kritiek op Marouane Fellaini. Dat kan je hier nog eens nalezen. Het lijkt er dus op dat de Nederlander niet bepaald tuk is op Belgen in het shirt van Manchester United…