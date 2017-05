Waar was Johan Boskamp? "Hij lag te blijten in zijn bed, leve Ajax!" - Bossie reageert in auto: "Ja jongens!"

door Redactie



Herman Brusselmans prikt richting Johan Boskamp na nederlaag Feyenoord

Foto: © photonews

Feyenoord in tranen na de 3-0 nederlaag bij Excelsior. Gelukkig hebben de Rotterdammers volgende week tegen Heracles Almelo een tweede en laatste kans om de titel te veroveren. Johan Boskamp was op zondag niet beschikbaar voor commentaar. En dat had zijn redenen.