De kelk van Standard is bodemloos: zonder spitsen in laatste matchen

door Johan Walckiers

Het Bondsparket vroeg twee speeldagen schorsing voor Orlando Sa

Standard staat met vijf punten troosteloos laatste in zijn groep in play-off 2. Een seizoen om zo snel mogelijk te vergeten voor de Rouches, want het slecht nieuws blijft maar komen.