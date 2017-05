Terwijl Standard in vrije val is, scheert oude bekende Ivan Santini hoge toppen: 'Volgende toptransfer wenkt alweer'

Sanitni scoorde dit seizoen al vijftien keer in de Ligue 1 en trof ook één maal raak in de Coupe de France. Dat is Besiktas niet ontgaan. Volgens lokale media mikt de Turkse grootmacht op de voormalige spits van Standard en KV Kortrijk.

Een volgende transfer exact een jaar nadat hij de deur van Sclessin achter zich dichttrok is dus goed mogelijk. Santini doet in de Franse topschuttersstand overigens even goed als Balotelli (Nice) en zelfs beter dan Mbappé (Monaco).

Contract tot 2019

Caen plukte Santini tijdens de zomer van 2016 voor 2,5 miljoen weg uit de Vurige Stede. De boomlange aanvaller ligt er nog tot medio 2019 onder contract.