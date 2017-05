Staelens was tien jaar lang een boegbeeld van Club Brugge, maar trok in de nadagen van zijn carrière nog voor 2,5 seizoenen naar de aartsrivaal. Daar beleefde hij nog topjaren, want hij speelde in de ploeg die ver doorstootte in de Champions League en topresultaten neerzette tegen onder meer Manchester United en PSV. Op vraag van Voetbalkrant.com analyseerde hij wat beide ploegen moeten doen.

Do's and don'ts

"Tja, ANDERLECHT mag zeker niet verliezen. Een gelijkspel is voor hen ook goed, maar eigenlijk mogen ze dit niet meer laten schieten. Ze kunnen hun geliefkoosde spel spelen in Jan Breydel: afwachten en op de tegenaanval prikken. Met een paar snelle jongens en loopwonders als Tielemans en Dendoncker in het midden zijn ze daar zo sterk in. Als ze terugzakken, gaat de verdediging van Club Brugge ook hoger spelen en is er meer ruimte."

"En druk zetten op die verdediging... Poulain is de enige waarop Preud'homme al een heel seizoen kan rekenen. Engels zit in een mindere vorm, Cools moet op links spelen en op rechts vloog Van Rhijn uit de ploeg... Maar voor die ene wedstrijd zullen ze zich wel kunnen opladen zeker?"

Spektakel?

Staelens verwacht ook geen spektakel. "Het zal beslist worden op een stilstaande fase of toch opengebroken op een stilstaande fase. Zolang het 0-0 blijft, zal er niet veel te zien zijn. Eerst scoren is een serieus voordeel."

"CLUB BRUGGE moet absoluut winnen, anders is het gedaan. Beide ploegen kunnen in één wedstrijd veel van het negatieve doen vergeten. Het publiek denk ik niet dat zo'n rol gaat spelen, al zal Club er zich natuurlijk aan optrekken. Maar ik denk niet dat de spelers van Anderlecht onder de indruk zullen zijn."

"De sleutel van de wedstrijd ligt voor mij op het middenveld, waar ik Anderlecht toch wel het voordeel geef. Zij hebben daar twee Belgische talenten in volle ontwikkeling lopen. En als je de commentaren leest zullen ze revanche willen voor vorig seizoen."