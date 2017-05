Dierick maakt het weer te bont: "Hij kan beter gaan vissen"

Het optreden van Dierick was meteen na de wedstrijd hét gespreksonderwerp van de dag. De wedstrijdleiding was dan ook bijwijlen een beetje in de stijl van Joeri Van De Velde: als een echte baas die zich wil gelden. Eigengereid zo u wil.

De man in het zwart wilde achteraf zelf niet reageren op zijn prestatie, maar de spelers van Mechelen maakten dat meer dan goed. En ook Nicolas Verdier had nog een en ander te zeggen over Dierick: "Het slechtste dat ik ooit zag van een arbiter. Nog nooit heb ik iemand zo'n slechte match zien fluiten."

"Het leek wel alsof hij blij was dat KV Mechelen verloor. Hij is niet goed genoeg voor dit niveau, hij kan beter gaan vissen", aldus de Franse aanvaller Achter de Kazerne. Opmerkelijk: het was pas de tweede wedstrijd van Dierick dit seizoen waarin hij Mechelen floot. Op bezoek bij Charleroi gaf hij rood aan El Messaoudi én Bjelica, maar haalde Malinwa met negen nog een 0-0 gelijkspel.