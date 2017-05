Het kan verkeren: doelman die eerst niet weg mocht en belofteninternational werd moet nu toch vertrekken bij Standard

Het verhaal van Vits bij de Rouches is opmerkelijk te noemen. Afgelopen zomer was een tijdelijk vertrek uit de Vurige Stede uitgesloten, maar daar kwam tijdens de jongste wintermercato verandering in. De Leuvenaar verhuisde op huurbasis naar MVV Maastricht.

De uitleenbeurt aan de Nederlandse tweedeklasser werd geen succes. Vits moest het afleggen tegen die andere huurling Bo Geens. De goalie van Sporting Lokeren keept al een heel seizoen op niveau en miste geen enkele minuut.

Belofteninternational

Vits kreeg in tussentijd een stek bij de nationale beloften die aan hun kwalificatiecampagne voor het EK van 2019 begonnen, maar de toekomst oogt onzeker. Over twee maanden loopt zijn contract af en Standard lijkt niet van plan de optie op een verlenging te lichten. De zoektocht naar een nieuw sportief project kan voor het jeugdproduct van Oud-Heverlee Leuven alvast beginnen.