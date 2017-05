Baseggio onder de indruk van Mertens: "Hij geniet van het leven, loopt rond met een glimlach. Zonder pretenties. Iedereen houdt van Dries."

“Ik wist uiteraard dat hij veel talent had, maar Dries Mertens blijft verrassen. De manier waarop Napels voetbalt, ligt hem wel: over de grond in plaats van met hoge ballen. Daardoor is zijn kleine gestalte geen nadeel. Ginder is hij le petit roi”, zegt gewezen Anderlecht-speler Walter Baseggio in Fan.

Op handen gedragen

“Mijn moeder is afkomstig van Napels, ik heb er nog veel familie en ben al van kindsbeen fan van die club. Mertens wordt ginder op handen gedragen, zo verneem ik. Niet alleen omdat hij zo goed kan voetballen, ook omdat hij de mentaliteit van de stad zo goed begrijpt.”

Besluiten doet Baseggio met mooie woorden over Mertens. “Hij geniet van het leven, loopt rond met een glimlach. Zonder pretenties. Iedereen houdt van Dries.”