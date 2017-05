Amper te geloven: dit verdient Zlatan per jaar, per minuut en per seconde

Het boek Football Leaks: The Dirty Business of Football, heeft de details weten te vernemen. En de bedragen die de Zweedse superster verdient, zijn om van te duizelen. Manchester United betaald hem wekelijks zo'n 367,640 pond of 435.800 euro. Dat is jaarlijks meer dan 22,5 miljoen euro. Dat is 70 eurocent per seconde, of 43 euro per minuut (elke seconde en minuut van het jaar).

Mino Raiola, zijn makelaar die ook Romelu Lukaku onder zijn hoede heeft, verdiende dan weer zo'n 48 miljoen euro aan de transfer van Pogba naar Manchester United. Pogba zelf krijgt nog niet de helft van Zlatan per week, maar zal ook wel niet sukkelen om een boterham met beleg: 195.000 euro per week.