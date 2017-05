Preud'homme gaat weer wijzigen en van eentje verrast het ons toch

Bij Club Brugge was er eentje die heel wat indruk maakte in de laatste wedstrijden. De 19-jarige Ahmed Touba werd door Michel Preud'homme klaar geacht om zich te tonen en dat deed hij ook. In de topper tegen Anderlecht wil hij echter de jongeling nog niet voor de leeuwen gooien en het lijkt erop dat hij met Dion Cools op de linksachter gaat beginnen, weet Het Nieuwsblad.

Laurens De Bock is mogelijk ook klaar voor de wedstrijd, maar bleef dinsdag weg van de training, net zoals Refaelov. Ook Claudemir en Poulain ontbraken nog.