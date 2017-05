Als Beerschot Wilrijk kampioen wordt, gaan ze Antwerp achterna

Antwerp mag na dertien lange jaren terug naar de hoogste klasse en in de lagere divisies werden ook Berchem Sport en City Pirates Merksem kampioen. Voor Beerschot Wilrijk is de promotie al zeker, maar de titel nog niet. Al is de kans wel zeer groot, want de Mannekes staan eerste in de play-offs met zeven punten voorsprong.

Als/Wanneer Beerschot Wilrijk kampioen wordt zal de groep onthaald worden op 't Schoon Verdiep in Antwerpen, waar ze op zondag 28 mei gehuldigd zullen worden door burgemeester Bart De Wever. Van de Grote Markt gaat het feest dan verder naar het Kiel. Maar eerst kampioen spelen natuurlijk!