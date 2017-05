Anderlecht wil jong talent in Afrika ontdekken en wil zelfs toernooien organiseren

Buiten die twee zijn ook al Karim Danté en Edo Kayembe naar België afgezakt. Die twee maken intussen het mooie weer bij de beloften van Mo Ouahbi. Maar er zijn er nog op komst, want paars-wit schuimt de Afrikaanse voetbalscholen af op zoek naar talent. Ze willen ook toernooien organiseren om de besten eruit te pikken.

Luciano Djim, een oud-speler van onder meer Charleroi, biedt daarbij hulp. "Ik help Anderlecht ter plaatse en een scout van de club zal de spelers komen bekijken", zegt Djim in La Dernière Heure. De meest veelbelovende jongeren krijgen de kans om zich verder te ontwikkelen in Neerpede en onder begeleiding van de sociale cel van Jean-François Lanvain.