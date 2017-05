Technisch meesterwerkje van Sanchez geeft Arsenal opnieuw hoop op de top vier (mÃ©t beelden)

Gemakkelijk zou het echter niet worden, want de voorbije vijf competitiematchen in St. Mary’s Stadium kon Arsenal geen enkele keer winnen. Het spel ging in de eerste helft redelijk op en neer, maar te veel slordigheden voorkwamen echte kansen.

De tweede helft begon op dezelfde manier, tot Alexis Sanchez op het uur de ban brak met een technisch meesterwerkje. Hij zette met één beweging twee verdedigers in de wind en trapte rustig binnen. The Gunners werden sterker en Olivier Giroud zorgde tien minuten voor tijd voor de beslissing.

Vier ploegen voor twee plaatsen

Arsenal staat zo vijfde met slechts drie punten achterstand op Manchester City, Liverpool staat daar nog één puntje boven met een match meer gespeeld. En Manchester United staat zesde met amper één puntje minder. Het einde van de Premier League belooft dus nog zeer spannend te worden.