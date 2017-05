De titel kan nu echt niet meer mislopen voor Beerschot Wilrijk

Beerschot Wilrijk nam meteen het heft in handen en dat resulteerde in een snelle voorsprong via Vermeiren. Daarna bleef het dominant en was het vooral opmerkelijk dat het maar 0-1 was bij de rust. Maar in de tweede helft gingen de sluizen toch open.

Hernan Losada krulde een vrije trap recht in de kruising, vijf minuten later maakte hij zijn tweede en kort daarna pikte ook Vermeiren een doelpuntje mee. Kabeya scoorde nog tegen, maar Placca maakte in de slotfase nog de laatste goal van de match. 1-5 dus voor de Mannekes en zo ligt de titel voor het grijpen.