Huwelijksproblemen van de baan? "Dries tekent volgende week nieuw contract"

Aurelio De Laurentiis, de excentrieke voorzitter van Napoli, gaf vorige week nog aan dat een eventueel vertrek van Mertens wel op te vangen viel en dat hij enkel spelers wou die met de volle goesting wilden blijven. Maar nu luidt het dat "Mertens volgende week een nieuw contract tekent". Dat zei De Laurentiis aan Corriere dello Sport.

Zou het ook een teken zijn dat de huwelijksproblemen tussen Dries en zijn Kat opgelost zijn? Want De Laurentiis gaf aan dat dat het grote probleem was. "We zijn bijna rond met de onderhandelingen. Ik denk dat we binnen een week alles concreet zullen afgerond hebben, dan zullen we alles op papier zetten en volgen de handtekeningen."