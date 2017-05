Jeugdproduct Roeselare hoopt op meer kansen: "Moeilijk om vanuit tribune toe te kijken"

“De trainer had gezegd dat iedereen zijn kans zou krijgen in de play-offs, ik kreeg die thuis tegen Kortrijk en in Kortrijk”, aldus Samijn. Met een assist speelde hij zich in de kijker. “Ik hoop de laatste drie matchen nog wat kansen te krijgen.”

Vorig seizoen kreeg hij een pak meer kansen, maar dit jaar waren de speelminuten dun gezaaid. “In Tubeke mocht ik starten, maar daarna hebben we 16 wedstrijden op een rij niet verliest en zat ik niet in de selectie. Dan is het uiteraard moeilijk om terug in de ploeg te geraken.”