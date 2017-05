Voorzitter 1B wil hervorming competitie: "Maar daardoor wordt het moeilijk"

“1B is een dure afdeling. Het kost veel geld en de inkomsten zijn niet evenredig. In 1A krijgt de laatste nog 2,8 miljoen euro tv-gelden, in 1B is dat 500.000 euro”, aldus Frans Schotte, voorzitter van Cercle Brugge in Sport/Voetbalmagazine.

“Je wordt gedwongen om te zoeken naar extern kapitaal. Roeselare is Chinees geworden, Leuven wordt dat wellicht ook, Union is eigendom van een Duitser, Tubeke van een Koreaan, Lierse van een Egyptenaar en Westerlo zoekt een investeerder”, merkt Schotte op.

En dus dringt een nieuwe competitiehervorming zich op? “Er is een poging geweest om naar twee reeksen van twaalf ploegen te gaan of een competitie van 20 ploegen. Maar de G5 heeft elk drie stemmen, de andere elf in 1A twee stemmen en de acht in 1B elk één stem. De vijf grote hebben dus meer dan dubbel zoveel stemmen dan alle 1B’ers samen. Dat wordt een moeilijke oefening, vrees ik.”