EXCLUSIEF: Gent laat zich de kaas van het brood eten: Zulte Waregem gaat aan de haal met toptalent dat 25 goals en 20 assists verzamelde dit seizoen

door Diederik Geypen en Redactie

door

Glenn Verstraete van Oostende tekende voor Zulte Waregem

Foto: © photonews

De kans is groot dat u nog niet veel gehoord hebt over Glenn Verstraete. De spits maakte in de jeugdreeksen met Oostende echter wel brokken en stond in de belangstelling van heel wat clubs. Gent leek in pole position te liggen, maar de Buffalo's lieten zich de kaas van het brood eten.