Weer een 15-jarig talent dat door buitenlandse topclubs gaat weggeplukt worden

De 15-jarige doelman Lillo Guarneri wordt het hof gemaakt door enkele Europese topclubs, weet Het Nieuwsblad. Zowel Bayern München, Juventus als Monaco strijden voor de handtekening van de talentvolle keeper. Zijn ouders moeten beslissen, want Guarneri mag nog geen profcontract tekenen.

Hij mocht al eens opdraven op training bij de eerste ploeg bij ex-trainer Jankovic en in februari werd hij uitgeroepen tot beste speler van een jeugdtoernooi in Qatar met de Belgische beloften. Standard wil hem graag houden, maar tegen zulke namen is het moeilijk. "We gaan binnenkort praten met Standard", zegt Guarneri’s manager Christophe Henrotay. "Een vertrek is zeker mogelijk."