Deze coach stuurde Meunier ei zo na door bij Club Brugge: "Koster, Daum en Leekens beoordeelden me op basis van wat ze zagen, onder hem was dat anders"

Ook de trainers die je tijdens je loopbaan tegen het lijf loopt, spelen een cruciale rol. Dat mocht Meunier aan den lijve ondervinden bij blauw-zwart. Zo plaatste Juan Carlos Garrido hem zelfs op het lijstje met vertrekkers.

"Toen Brugge me liet tekenen, wilden ze me eigenlijk niet houden", haalt Meunier een anekdote op in Sport/Voetbalmagazine. "Club wilde me meteen uitlenen aan Westerlo of STVV. Ze hadden me voor vijf frank gekocht in derde klasse en hoopten me te kunnen doorverkopen met winst."