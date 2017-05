Tielemans over het spel van Anderlecht: "Zoals Juventus"

door Johan Walckiers

door

Youri Tielemans ziet dat Anderlecht eerst aan verdedigen denkt

Het is de week van de waarheid voor Anderlecht, maar blijkbaar is de grootste stress nog niet aanwezig. In een Facebook Live gaf Youri Tielemans antwoord op de vragen van de fans. Maar over zijn toekomst... nog steeds niets.