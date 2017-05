Jonkies van Club Brugge bejubeld: "99% kende hem paar weken nog niet, maar nu ...!"

door Aernout Van Lindt

Ahmed Touba en Ethan Horvath deden het goed voor Club Brugge

Foto: © Photonews

Michel Preud'homme koos tegen Charleroi volop voor de jeugd. Met Ethan Horvath in doel en Ahmed Touba in de verdediging ging blauw-zwart allerminst ten onder. Analisten en fans waren dan ook zeer te spreken over de jeugdige kerels.