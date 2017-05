Brussels Schepen van Sport maakt zich geen zorgen: "KBVB stuurde me nog brief dat het hen stoorde, het bewijs dat het Eurostadion er moet komen"

Courtois weet dat iedereen nu de beslissing van de 'Deputatie' moet afwachten nadat de gemeente Grimbergen de bouw afkeurde. "We wachten nog op twee dingen: het leefmilieudossier en de bouwvergunning", aldus Courtois. "Maar als die twee er zijn kunnen we direct starten en klaar zijn voor 2020", meent hij.

"Ik heb nog een vergadering met de UEFA gehad en ze zeiden me dat het hetzelfde verhaal was als in Lyon voor het EK. Daar waren 186 klachten, maar het kwam er toch. Laat het proces evolueren en we zullen wel zien."

KBVB maakt zich zorgen

Courtois maakt zich dus amper zorgen. "Ik heb net nog een grappige vaststelling gedaan. Komend weekend is er een atletiekmeeting in het Koning Boudewijnstadion en ik kreeg een brief van de KBVB dat ze zich zorgen maakten, want zij spelen op 5 juni in het stadion. Het stoorde hen wel."

"En dat is een goeie opmerking om ons punt te staven. Nu organiseren we alle nationale competities in dat stadion. Een stadion puur voor voetbal moet er komen. Nu hebben we er maar één. Het is hoog tijd voor een nieuw!", sloot hij af.