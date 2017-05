Standard-pion bezorgde Genkse jonkie de schrik van zijn leven: "Er kwam geen einde aan, ik dacht dat hij me ging opeten"

In de defensie van de Rouches stond jaren geleden de Braziliaan Kanu. Het moment waarop de robuuste achterhoedespeler op enkele centimeters van het gezicht Croux de huid begon vol te schelden, herinnert de winger zich nog goed.

"Het leek op dat moment alsof er geen einde aan kwam", zegt Croux in Fan. "Hij lag bovenop me en brulde allerlei onverstaanbare maar wellicht onfrisse zaken in mijn richting."

Frans niet optimaal

"Gelukkig was mijn Frans niet optimaal. Ik dacht dat hij me ging opeten", kan de vleugelaanvaller die nu voor Willem II voetbalt er wel om lachen.