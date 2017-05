KV Oostende wilde nÃ³g een ex-Rode Duivel: "Alleen een niet te weigeren bod uit Engeland of het Midden-Oosten kan mij wegleiden"

KVO zet in op ervaren pionnen met kwaliteit. Zo probeerde het ook ex-Rode Duivel Guillaume Gillet binnen te halen. "Ik had gehoord dat Oostende naar mijn voorwaarden heeft geïnformeerd", laat Gillet in Het Nieuwsblad optekenen.

"Ik sprak met Proto over Oostende. Silvio vertelde me dat het een toffe club is, maar echt... Alleen een niet te weigeren bod uit Engeland of het Midden-Oosten kan mij wegleiden uit Nantes. Zo vind ik het ook te vroeg om al naar de VS te gaan. Daarvoor ben ik nog te competitief."