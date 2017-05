"Hij was al supporter van Club Brugge terwijl hij bij Anderlecht zat"

"Bij mijn gastgezin was het geregeld ruzie" - Noah Fadiga Deel deze quote:

Zelf maakte Noah er geen geheim van dat hij een blauw-zwart hart had en heeft. “Bij Anderlecht wisten de meesten wel dat ik voor Brugge was. Ik ben zelfs nog met Club naar de Europa League in Denemarken gegaan. Niet iedereen bij Anderlecht kon daar tegen.”

“Bij mijn gastgezin was het geregeld ruzie en de chauffeur die me naar de trainingen reed, zo’n fanatiekeling met een tatoeage van RSCA op z’n been, kon me niet uitstaan omdat ik Club-supporter was”, lacht het 17-jarige talent nog.