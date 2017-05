Courtois en Hazard naar Real Madrid? Dit denkt bondscoach Martinez erover

In de studio van Proximus 11 werd de coach van de Rode Duivels gevraagd naar zijn oordeel over de interesse van De Koninklijke. Voor allebei zou het een uitstekende keuze zijn, meent hij.

"Kijk eens wat Eden Hazard als gedaan heeft bij Chelsea, hij pakte ook een titel. Hij ging wel even door een moeilijke periode, maar kwam nog sterker terug. Hazard is waarschijnlijk het belangrijkste element in het project van Antonio Conte. Indrukwekkend," vond Martinez.

Over Courtois vroeg hij zich af of zijn verleden bij de rivaal meespeelt. "Zou het moeilijk zijn om naar Real Madrid te gaan aangezien Courtois al voor Atlético Madrid speelde? Er zijn er nog die dat al gedaan hebben," zei de bondscoach.

Ik denk dat zoiets moeilijker ligt voor Spanjaard. Maar vergeet niet dat hij toen werd verhuurd door Chelsea, het was een deel zijn opleiding. Nu zit hij in een andere situatie. Thibaut is een naam die vandaag in het boekje van elke scout staat," besloot hij.