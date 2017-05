Koeman en Lukaku spraken over zijn nakende transfer en dit heeft hij erover te zeggen

Koeman werkte graag met Lukaku, die enorm leergierig is en naar elke coach luistert. "Ik hoop dat ik hem beter maakte", aldus Koeman. "Zijn grootste kwaliteit is scoren, dus daar kon ik hem niet veel meer in helpen. Maar op andere aspecten hebben we wel kunnen werken."

En er is nog werk aan. "Hij weet dat hij beter kan en dat het ook zal moeten. Hij moet nog meer druk zetten en werken voor het team. Maar daar zette hij dit jaar al grote stappen in. Ik ben er in ieder geval tevreden over", aldus de Nederlander, die hem graag ziet blijven. "We hebben gesproken over zijn toekomst en over de ambitie die hij heeft. Maar dat blijft tussen ons."