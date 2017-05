Lokeren stelt twee nieuwkomers voor: "Ik kon naar verschillende ploegen in Nederland en BelgiÃ«, maar..."

“Ik kon naar verschillende ploegen, zowel in Nederland als in België. Maar bij Sporting Lokeren had ik het beste gevoel na gesprekken met Willy Reynders en de trainersstaf. Het soort voetbal dat hier gespeeld wordt, ligt me trouwens wel. Ik kijk nu al uit naar de start van de oefencampagne", vertelt de Nederlander Slagveer op de webstek van Lokeren.

Stap hogerop voor Kehli

Ook Kehli, die overkomt van 1B-club Roeselare, is blij dat hij in de Jupiler Pro League aan de slag kan. “Sporting Lokeren is voor mij een duidelijke stap hogerop. Ik denk dat ik wat kan bijdragen aan de groep. Ik ken de meeste spelers natuurlijk niet persoonlijk, maar Mehdi Terki wel", aldus de aanvallende middenvelder.

"Het feit dat er vandaag nog een speler wordt voorgesteld, is een duidelijk bewijs van de ambitie van de club. Die ambitie past bij mijn profiel", besloot Kehli.