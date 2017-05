Stijn Stijnen waarschuwt Club Brugge-spelers voor doemscenario zoals in 2010: "De fans stonden ons op te wachten en..."

Stijn Stijnen, die toen in de goal stond bij blauw-zwart, herinnert zich dat moment nog goed en getuigt in Het Laatste Nieuws over de grimmige sfeer toen. "In mijn elf jaar bij Club Brugge was dat één van de weinige keren dat we op de korrel zijn genomen door de fans."

"Fans stonden ons na afloop op te wachten. Er stonden handtekeningen op onze auto's. Ze riepen naar ons. De ene al wat vriendelijker dan de andere. We wisten hoe laat het was. Wie hielden onze mond en accepteerden wat ze riepen."

Anderlecht en Cercle

Het verlies tegen Anderlecht zat diep bij de Brugse aanhang. "De supporters accepteren twee dingen niet: thuis verliezen van Anderlecht of van Cercle Brugge", beseft Stijnen maar al te goed.