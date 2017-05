Zeven redenen waarom Juventus de Champions League zal winnen

De finale van de Champions League was eigenlijk al bekend na de heenwedstrijden. Juventus had relatief weinig moeite met revelatie Monaco en Real Madrid zweette wel nog even toen Atlético woensdag op een dubbele voorsprong kwam, maar was ook duidelijk niet van plan om het nog weg te geven.

In de laatste acht confrontaties heeft Madrid maar één keer kunnen winnen van Juventus

In de Champions League van 2013/14 kon Real Madrid in eigen huis winnen met 2-1 tegen tien man van Juventus. Verder werd er sinds 2004 twee keer gelijkgespeeld en won de Oude Dame vijf keer.

Juventus heeft dit seizoen in de Champions League nog geen enkele keer verloren

In deze editie van de de Champions League heeft Juventus in twaalf wedstrijden nog niet verloren. Acht keer wonnen de mannen van trainer Allegri en drie keer eindigde de match in een gelijkspel.

Juventus heeft met Barcelona al een Spaanse grootmacht heel overtuigend uitgeschakeld

De hele wereld zag hoe Barcelona een defensieve masterclass moest ondergaan. Nadat Barça de remontada van de eeuw waarmaakte tegen PSG, lukte het niet opnieuw in de volgende ronde en ging Juve verdiend door.

Superieure defensie

Oké, wonderkind Mbappé wist Buffon te kloppen. Maar daarvoor was het al 690 minuten geleden dat er nog een bal binnenging en het was nog maar de derde tegengoal. En los van wat er op papier staat, is de verdedigende organisatie simpelweg een genot om te bewonderen.

Extra gebrand op revanche

De voorbije drie jaar won Real Madrid twee keer de finale. In het jaar ertussen verloor Juventus tegen Barcelona, dus de drang zal bij de Italianen net iets groter zijn.

Om de zeven jaar wint een Italiaanse ploeg

Deze is meer voor de bijgelovigen onder ons, maar desondanks is het een opvallende statistiek. Dit waren de vorige finales met een interval van zeven jaar:

1989: Milan 4-0 Steaua Bucharest

1996: Juventus 2-1 Ajax (na penalty's)

2003: Milan 1-0 Juventus (na penalty's)

2010: Inter 2-0 Bayern München

2017: Juventus?

De twee keren dat Juventus de Champions League won, was het tegen de titelhouder

In 1985 ging Liverpool eraan (1-0) en in 1996 moest Ajax het afleggen in de penaltyreeks. Zij waren toen allebei de regerende titelhouder.

De finale gaat door in het Millennium Stadium in het Welshe Cardiff op 3 juni.