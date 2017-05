'Woensdag gedegradeerd, vandaag kondigt Westerlo grootse plannen aan met mogelijk ook duidelijkheid over coach Mathijssen'

Westerlo zal het vandaag hebben over de toekomstplannen, en die liggen in Aziatische handen. Volgens Het Nieuwsblad zit de overname door Chinese investeerders eraan te komen.

De raad van bestuur van Westerlo had manager Herman WIjnants al een mandaat gegeven om een overeenkomst juridisch uit te werken. Door de licentieperikelen van Moeskroen en de onzekerheid over al dan niet degradatie was dat wat op de lange baan geschoven.

Mathijssen

Nu is die er wel, en staat de club uit de Kempen mogelijk voor grote veranderingen. Of Westerlo überhaupt doorgaat met Jacky Mathijssen is zeer de vraag. Volgens diezelfde krant slinkt de kans dat de Limburgse oefenmeester aan boord blijft.