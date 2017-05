DÃ© speler van de terugronde in de Jupiler Pro League? "Goeie scouting", "Heel interessante speler" & "Als je zo belangrijk bent, zegt dat genoeg"

"Kubo is een complete speler die ook nog eens vlot scoort. Wat wil een trainer meer?" - Frédéric Dupré Deel deze quote:

“Het is een jongen die niet alleen bij Gent past. Ik denk dat Kubo bij iedere Belgische topclub meer dan zijn mannetje zou staan. Het is een jongen die niet zaagt en een complete speler die ook nog eens vrij vlot scoort. Wat wil een trainer meer?", aldus Dupré nog.

Ook een andere gewezen Gent-speler, Tim Smolders, is onder de indruk. "Ik vind Kubo een heel interessante speler. Hij heeft een goeie beweging in huis en ook aan de manier waarop en hoe hij loopt, zie je dat hij slim is. Koppel daar dan ook nog wat efficiëntie aan, hij kon al een paar keer scoren, en ja…”

Hype

Smolders ziet een belangrijke reden waarom Kubo meteen heel graag gezien was. “De hype is er vooral omdat hij van een ander land komt, een nationaliteit die we niet gewend zijn in België. Maar ik vind het allemaal wel leuk. Van mij mag die hype zeker blijven doorgaan.”

“Hij heeft zich al goed geïntegreerd en werd meteen op handen gedragen door het Gentse publiek", gaat Dupré verder. "Zoiets hangt natuurlijk samen met goede prestaties, hé. Als je onmiddellijk een paar doelpunten maakt, is het logisch dat je graag gezien bent bij de supporters.

3,5 miljoen euro

In januari kende niemand Kubo en was het ietwat een verrassing dat Gent plots meer dan drie miljoen neertelde voor een onbekende Japanner. “Goeie scouting, hé”, lacht Dupré. “Als je overtuigd bent van de kwaliteiten van een bepaalde speler, moet je af en toe wat meer durven te betalen. Dat lijkt misschien een risico, maar nogmaals: als je zeker bent dat een speler kwaliteiten heeft...”