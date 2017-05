Is Dimata haalbaar voor Club Brugge en Anderlecht? Sportief directeur Devroe is duidelijk

“Als Dimata in België blijft, zal dat bij Oostende zijn”, is Devroe duidelijk in Het Nieuwsblad. “Een 19-jarige spits die 12 keer scoort: da’s onbetaalbaar voor Belgische clubs. Dan hadden Club of Anderlecht maar in oktober moeten aankloppen.”

Er was ook al meermaals sprake van Duitse interesse. Meer bepaald van Wolfsburg. “Wolfsburg? Ik was op 28 januari in Wolfsburg, ja. Dat is al lang geleden en die ploeg kan nog degraderen. Maar naast Wolfsburg zitten hier ook wel eens scouts van Hamburg, Werder Bremen…”