FIFA lanceert Team van het Seizoen: Rode Duivel beste van de klas en vier spelers uit de Pro League

Om te beginnen, werden meteen drie teams aangekondigd: goud, zilver en brons. Het gaat om spelers die een sterk en constant seizoen gespeeld hebben, maar nooit een inform kregen (spelers als Hazard of Tielemans waren dus niet verkiesbaar, want zij kregen er wel al een of meerdere). De beste van allemaal is zelfs een Rode Duivel, namelijk Jan Vertonghen met een rating van 91.

In de Pro League werden ook vier spelers verkozen. Ruud Vormer is daarvan de beste, de anderen zijn Soualiho Meite, Lukas Lerager en Henry Onyekuru. Al deze spelers zijn meteen beschikbaar op FIFA Ultimate Team. De komende weken zullen er nog andere Teams van het Seizoen uit verschillende landen aangekondigd worden. Veel speelplezier!

#TOTS starts now! Community Team of the Season on until May 19. See who's in it 👉 https://t.co/6wZqz6v2Nn pic.twitter.com/ucrbhCTc0b