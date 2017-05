Gedroomd einde: Chelsea viert de titel dankzij winnende doelpunt van Batshuayi

Courtois, Hazard en invaller Batshuayi hadden een duidelijk doel voor ogen: winnen en vrijdag al kampioen worden. Maar dat bleek een stuk moeilijker dan verwacht tegen een West Brom dat een titelfeest in hun stadion maar niet wou toelaten.

Chelsea drong een hele wedstrijd en geraakte maar niet door de muur. Tot de 83ste minuut: De net ingevallen Batshayi zat aan het einde van een voorzet over de grond en bracht zijn ploeg in totale extase. Conte gooide er meteen nog een verdediger in en doelpunten vielen er niet meer. Daardoor kan Tottenham niet meer bijbenen en is Chelsea de Engelse kampioen van het seizoen 2016/17!

Zuinig Everton

Het was niet de enige Premier League-wedstrijd die uitzonderlijk op een vrijdag viel. Everton kreeg Watford over de vloer, maar op een waterkansje na kan er voor beide ploegen nog weinig veranderen. Lukaku en Mirallas (die trouwens vandaag bijtekende) stonden allebei in de basis, maar het was Barkley die het enige doelpunt maakte. The Toffees blijven zevende en mogen volgend seizoen de Europa League in. Ook een tegenvaller aan de overkant: Kabasele viel in de eerste helft geblesseerd uit.