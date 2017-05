Kogel door de kerk: 'Youri Tielemans tekent voor 25 miljoen euro bij Monaco'

door Yannick Lambrecht

Naar verluidt is Youri Tielemans helemaal rond met AS Monaco

Anderlecht en AS Monaco hebben een principeakkoord bereikt over de transfer van Youri Tielemans. Dat melden grote media als Le Soir en Het Laatste Nieuws, in tegenstelling tot wat de speler en de club vrijdag zelf zeiden.