Gedonder in Dortmund: "Zo veel leugens en valse quotes die er voor mij los over gingen"

Slechts een paar weken geleden was er geen vuiltje aan de lucht voor Tuchel en Borussia Dortmund. Vandaag ziet het er echter een pak anders uit. "Ik ben de verkeerde persoon om hierover te praten. Het zou wel naïef zijn om na zo'n week te zeggen dat we doorgaan zoals we nu bezig zijn," zei de coach tijdens de persconferentie in aanloop naar de match tegen Augsburg.

"Er zijn al zo veel leugens en valse quotes geweest die er voor mij los over gingen. Dit is moeilijk om mee om te gaan, maar ik moet mijn eigen gevoelens aan de kant zetten, hoe moeilijk dat ook is," vertelde hij nog. De kans dat Tuchel volgend seizoen er nog coach blijft, is dus heel klein. Dortmund strijdt dit seizoen nog met Hoffenheim voor de derde plaats en dus Champions League, momenteel staan de Borussen twee punten voor.